Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом он написал в инстаграме и пообещал по выздоровлении создать "большой фонд" доноров.

"У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - отметил он.

Он подчеркнул, что процедура донорства костного мозга проста, и призвал читателей становиться донорами.

"Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыщ а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно!" - написал Тиньков.

Лейкемию у банкира диагностировали в конце октября 2019 года. Бизнесмен прошел несколько курсов химиотерапии, удалось достичь ремиссии. При этом три месяца назад он переболел коронавирусной инфекцией.

В июне он написал, что продавать бизнес он не планирует.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову, бизнесмен должен был участвовать в судебных слушаниях в Лондоне. Министерство юстиции США позднее сообщило, что предпринимателю по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (SPB: TCS) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"). В марте 2020 года он передал права на 40,4% группы в семейный траст.