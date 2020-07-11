Повар, тренер и безработный задержаны в Петербурге за производство анаболиков

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом анаболических стероидов, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подозреваемых задержали. Ими оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности", - сказала она.

Производство анаболиков было организовано в арендованной квартире на Коломяжском проспекте. Оперативники полагают, что один из фигурантов, житель Мурманской области, приобретал в Азии сырье для производства веществ, а два его подельника занимались изготовлением и фасовкой, следует из сообщения.

Задержанные направляли товар клиентам по России и в страны СНГ с использованием служб курьерской доставки и почтой. Заказчиков искали в соцсетях.

"Примечательно, что произведенные кустарным способом анаболические стероиды предназначались исключительно для продажи, - отметила Волк. - Сами же задержанные для увеличения собственной мышечной массы потребляли сильнодействующие вещества фабричного производства".

В ходе обыска в арендованной квартире и по месту жительства одного из подозреваемых обнаружены анаболические стероиды различных марок, а также лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты, имеющие значение для следствия. Кроме того, изъяты десять подготовленных к отправке посылок с сильнодействующими веществами, еще 112 обнаружены в почтовых отделениях Петербурга, добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждено 122 уголовных дела о покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ(часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 234 УК РФ). Также в отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду сильнодействующих веществ (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Как сообщила Волк, всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.