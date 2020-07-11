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Российские истребители "перехватили" над Японским морем самолет-разведчик ВВС США

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американский самолет-разведчик был "перехвачен" в субботу российскими истребителями над Японским морем, сообщает Минобороны России.

Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс", 11 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря "была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы РФ".

По данным Минобороны, для ее идентификации и перехвата в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135. Российские истребители сопровождали его на безопасном расстоянии, отметили в ведомстве.

После того, как американский самолет совершил разворот и удалился от госграницы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования, сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отмечают, что "все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами".

США RC-135 Японское море Минобороны РФ ВКС РФ

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