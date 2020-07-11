Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

Два человека пострадали во время шторма в Петербурге

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Во время сильного ветра в Петербурге пострадали два человека, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

По данным ведомства, в Выборгском районе города дерево упало на легковой автомобиль, пострадал мужчина; в Приморском районе, в Удельном парке, в результате падения дерева госпитализирована женщина 1943 года рождения.

По наблюдению корреспондента "Интерфакса", ветер в Петербурге не успокаивается. Согласно синоптикам, его порывы достигают 20 м/c, а в прибрежных районах - 24 м/c; ожидаются ливни и грозы.

Ранее из-за непогоды в северной столице закрыли парки, сады и скверы. Есть угроза поднятия воды в Неве до опасных значений (выше 160 см), в связи с чем с 18.00 мск были частично закрыты затворы городского Комплекса защитных сооружений, при этом судоходство не остановлено.

Петербург

Новости

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Кудрин посчитал причиной экономического торможения в РФ недостаточность реформ

В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

На избивавшего беременных женщин жителя Нижнекамска завели новые дела

Генпрокуратура окончательно определила причину гибели группы Дятлова

Генпрокуратура окончательно определила причину гибели группы Дятлова

Российские истребители перехватили над Японским морем самолет-разведчик ВВС США

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В Хабаровске на акцию в поддержку арестованного губернатора пришли до 12 тыс. человек

В Хабаровске на акцию в поддержку арестованного губернатора пришли до 12 тыс. человек

Примаковские чтения: Россия и постковидный мир. Специальный гость Сергей Лавров

Примаковские чтения: Россия и постковидный мир. Специальный гость Сергей Лавров

Военные свяжут трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');