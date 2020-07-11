Два человека пострадали во время шторма в Петербурге

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Во время сильного ветра в Петербурге пострадали два человека, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

По данным ведомства, в Выборгском районе города дерево упало на легковой автомобиль, пострадал мужчина; в Приморском районе, в Удельном парке, в результате падения дерева госпитализирована женщина 1943 года рождения.

По наблюдению корреспондента "Интерфакса", ветер в Петербурге не успокаивается. Согласно синоптикам, его порывы достигают 20 м/c, а в прибрежных районах - 24 м/c; ожидаются ливни и грозы.

Ранее из-за непогоды в северной столице закрыли парки, сады и скверы. Есть угроза поднятия воды в Неве до опасных значений (выше 160 см), в связи с чем с 18.00 мск были частично закрыты затворы городского Комплекса защитных сооружений, при этом судоходство не остановлено.