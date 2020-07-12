Песков счел, что отношения России и США находятся "в нижней точке"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Состояние отношений России и США из рук вон плохое как и в двустороннем плане, так и в плане ответственности за многосторонние документы, связанными с контролем над вооружениями и стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке, состояние из рук вон плохое, и в двустороннем плане, и в плане, наверное, ответственности, наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь контроля над вооружениями и стратстабильности", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль, Путин".

Он подчеркнул, что контакты на экспертном уровне робкие есть, "но они не приближают нас к пониманию ответственности наших стран в плане сохранения каких-то действующих документов, прежде всего это ДСНВ, которые, наверное, пока являются единственными документами, которые способны обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе".

"Потому что именно наши две страны являются обладательницами самых больших ядерных арсеналов, ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, которого американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам. Китай не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами", - отметил Песков.