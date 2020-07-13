Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.

Ведомство проверило, как Росприроднадзор в 2019 году исполнял бюджет.

"Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 млрд рублей. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 млрд рублей. Мы видим недовыполнение на 12%. При этом экологический сбор - один из основных источников финансирования реализуемой сейчас реформы обращения с твердыми коммунальными отходами", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

По итогам 2019 года Росприроднадзор рассчитывал собрать 2,79 млрд рублей. По закону, экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров и упаковки, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от их использования. Сбор призван сократить количество захороненных отходов.

"Причины такого "хронического" недовыполнения плана по этому виду доходов связаны с недостатками информационной системы учета отходов от использования товаров. В ней нет полного перечня тех организаций, которые должны выступать в качестве плательщиков экологического сбора", - говорится в пресс-релизе.

В самом отчете Счетной палаты также уточняется, что недобор связан с изменением требований к содержанию декларации, отчетности и расчета по экологическому сбору. Так, с 2019 года в документах за предыдущий период - 2018 год - указывается информация о количестве реализованного товара. Отчитываясь в 2018 году (за 2017 год) необходимо было указывать данные о товарах (упаковке) за 2017 год, выпущенных в обращение на территории РФ (но не реализованных).

"В результате в отчетной кампании 2019 года невозможно было осуществить проверку отчетности и расчетов экологического сбора путем их сверки с декларациями 2017 года в связи с тем, что данные о реализованных в 2017 году товарах в декларациях, сданных в 2018 году за 2017 год, отсутствуют", - отмечает Счетная палата.

Отчитываясь за 2018 год производители, импортеры товаров обязаны были учитывать готовые товары, реализованные в 2017 году, за которые они уже отчитались и уплатили экологический сбор в 2018 году.

Проверка также выявила несколько нарушений, допущенных при расходовании бюджетных средств. Счетная палата отметила, что Росприроднадзор потратил 142 млн рублей на модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров без внесения изменений в правила ее создания. "Это создает риски того, что результаты выполненных работ не будут соответствовать требованиям нормативных документов",- говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в 2019 году Росприроднадзор предоставил субсидию в 240 млн рублей подведомственному ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" ("Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу) для формирования сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в рамках федерального проекта "Чистая страна". Соглашение о предоставлении субсидии было заключено в декабре 2019 года, по нему средства выдавались для реализации проектов, в том числе федеральных, включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации. Запланированные мероприятия в 2019 году ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" не выполнены, отмечает Счетная палата. При этом по закону "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха проводятся до 1 мая 2020 года.