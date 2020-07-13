Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 717 908+219 441

В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдоврачей

Фальшивые медцентры работали в трех городах Дальнего Востока, общий ущерб оценивается в 100 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Осуждена жительница Хабаровска, которая была менеджером в псевдомедицинском центре и убеждала людей в необходимости дорогостоящего лечения, это первый приговор в громком уголовном деле, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Согласно сообщению, Центральный районный суд Хабаровска признал 33-летнюю местную жительницу виновной в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимая получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что с октября 2016 года по декабрь 2018 года в Хабаровске действовала организованная группа, сотрудники которой выдавали себя за медиков и убеждали посетителей своих фальшивых клиник в необходимости дорогостоящего лечения. Подсудимая работала в таком центре с мая по декабрь 2018 года и приняла участие в совершении 37 преступлений. Женщина выполняла обязанности менеджера отдела продаж и даже осуществляла первичный прием.

"С помощью прибора бытового назначения "Мультискан" провела диагностику состояния их здоровья, якобы установила и сообщила последним несоответствующие действительности заболевания, убедила в необходимости срочного лечения", - сообщает пресс-служба.

Клиенты соглашались лечиться в платно, заключали договоры и брали кредиты. Сумма похищенных у посетителей средств оценивается в 4 млн рублей. Их гражданские иски удовлетворены в полном объеме.

Фальшивые медцентры были открыты в трех городах Дальнего Востока - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске. В числе обвиняемых по этому делу числились 13 человек, проверялась причастность еще 30.

Количество всех пострадавших, которые "лечились" в псевдоклиниках, превышает 8 тысяч, большинство из них - пенсионеры. Совокупный ущерб оценивается в 100 млн рублей.

Хабаровск

Новости

Из-за разлива авиационного топлива на Таймыре введен режим ЧС

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');