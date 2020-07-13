В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдоврачей

Фальшивые медцентры работали в трех городах Дальнего Востока, общий ущерб оценивается в 100 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Осуждена жительница Хабаровска, которая была менеджером в псевдомедицинском центре и убеждала людей в необходимости дорогостоящего лечения, это первый приговор в громком уголовном деле, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Согласно сообщению, Центральный районный суд Хабаровска признал 33-летнюю местную жительницу виновной в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимая получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что с октября 2016 года по декабрь 2018 года в Хабаровске действовала организованная группа, сотрудники которой выдавали себя за медиков и убеждали посетителей своих фальшивых клиник в необходимости дорогостоящего лечения. Подсудимая работала в таком центре с мая по декабрь 2018 года и приняла участие в совершении 37 преступлений. Женщина выполняла обязанности менеджера отдела продаж и даже осуществляла первичный прием.

"С помощью прибора бытового назначения "Мультискан" провела диагностику состояния их здоровья, якобы установила и сообщила последним несоответствующие действительности заболевания, убедила в необходимости срочного лечения", - сообщает пресс-служба.

Клиенты соглашались лечиться в платно, заключали договоры и брали кредиты. Сумма похищенных у посетителей средств оценивается в 4 млн рублей. Их гражданские иски удовлетворены в полном объеме.

Фальшивые медцентры были открыты в трех городах Дальнего Востока - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске. В числе обвиняемых по этому делу числились 13 человек, проверялась причастность еще 30.

Количество всех пострадавших, которые "лечились" в псевдоклиниках, превышает 8 тысяч, большинство из них - пенсионеры. Совокупный ущерб оценивается в 100 млн рублей.