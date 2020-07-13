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Трех жителей Балакова заподозрили в краже изделий оборонного предприятия на 2 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В отношении троих жителей Балакова возбуждено уголовное дело о краже продукции с оборонного предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Саратовской области. Подозреваемые задержаны.

Это рабочий с этого завода, а также один бывший и один действующий сотрудник частной охранной фирмы, которая обеспечивает охрану на предприятии. По версии следствия, в январе и феврале 2020 года подозреваемые украли продукцию двойного назначения на сумму более 2 млн рублей. Что именно было похищено, в УФСБ не уточнили. Затем они решили украденное продать и поместили объявление в интернете. Одного из подозреваемых задержали в момент продажи изделий.

Все трое признали вину, сообщают в ФСБ. В их отношении возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Балаково ФСБ Саратовская область

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