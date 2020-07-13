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Двое мужчин утонули в красноярской реке Дурной, пытаясь спасти подростка

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Двое мужчин утонули в реке Дурная в окрестностях поселка городского типа Курагино Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительным данным, днем 12 июля 16-летний подросток купался в реке и в какой-то момент стал тонуть. Находящиеся на берегу 47-летний и 60-летний мужчины, услышав крики, поплыли на помощь подростку, но попали в водоворот, и утонули.

Инициирована доследственная проверка.

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