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Три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Туле

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожар в квартире пятиэтажного дома произошел на улице Серебровской в Туле, есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в понедельник в 07:17. Открытое горение ликвидировано в 07:46.

"На пожаре погибли три человека. Один человек пострадал и был госпитализирован", - приводятся в сообщении слова врио заместителя начальника главного управления по государственной противопожарной службе Романа Варина.

Сотрудники МЧС вывели из дома 14 человек, в том числе одного ребенка.

В результате происшествия полностью выгорела квартира на третьем этаже, пострадали балконы соседних квартир.

Предварительно установлено, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает СУ СКР по Тульской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Тула

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