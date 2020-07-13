Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

В Новгороде возбуждены дела по факту изнасилования девочки в центре для несовершеннолетних

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних. По версии следствия, он знал, что воспитанники общаются с ранее судимым мужчиной, и в результате тот в 2014 году изнасиловал одну из девочек, сообщили в СК.

"Преступление было совершено с ведома руководителя социального учреждения, который допустил посещение центра и общение с воспитанниками ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности местного жителя", - говорится в пресс-релизе.

Экс-директору вменяют превышение должностных полномочий. На подозреваемого в изнасиловании возбуждено отдельное уголовное дело - об изнасиловании несовершеннолетней. Следователи и сотрудники УФСБ Новгородской области проводят обыски и проверяют информацию о преступлениях сексуального характера в отношении других воспитанников.

Новгород СКР ФСБ

Новости

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений

В месте разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре установлены восемь линий боновых заграждений
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

Глава Utair назвал допэмиссию "Аэрофлота" угрозой для других "динозавров" рынка

ФСБ раскрыла ячейку ИГ в Ростовской области, планировавшую нападения на больницы

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Трутнев заявил, что до губернаторских выборов не было данных о прошлом Фургала

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край

Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

МВД сообщило о резком росте числа экстремистских преступлений с начала года

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');