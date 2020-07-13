В Новгороде возбуждены дела по факту изнасилования девочки в центре для несовершеннолетних

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних. По версии следствия, он знал, что воспитанники общаются с ранее судимым мужчиной, и в результате тот в 2014 году изнасиловал одну из девочек, сообщили в СК.

"Преступление было совершено с ведома руководителя социального учреждения, который допустил посещение центра и общение с воспитанниками ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности местного жителя", - говорится в пресс-релизе.

Экс-директору вменяют превышение должностных полномочий. На подозреваемого в изнасиловании возбуждено отдельное уголовное дело - об изнасиловании несовершеннолетней. Следователи и сотрудники УФСБ Новгородской области проводят обыски и проверяют информацию о преступлениях сексуального характера в отношении других воспитанников.