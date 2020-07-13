"Свидетели Иеговы" сообщили об обысках и задержаниях своих адептов в Воронеже

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Обыски проходят у последователей религиозной ячейки "Свидетелей Иеговы" (организация, запрещенная на территории РФ) в Воронеже, сообщается на сайте организации.

"13 июля начались обыски у верующих жителей Воронежа. Согласно предварительным данным, рейды уже прошли по девяти адресам. Поступают сообщения о задержанных, их точное число пока не известно", - говорится в сообщении.

В региональном управлении СКР информацию об обысках у иеговистов не подтвердили, но и не опровергли. "Пока без комментариев", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Елена Андрикеевич.

В полиции информацией об обысках и задержаниях адептов не располагают.