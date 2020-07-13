Челябинец, желая заработать на бирже, потерял из-за мошенников более 2 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Полицейские челябинского Озерска расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя, отдавшего виртуальным лже-брокерам более 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Челябинской области, житель Озерска увидел в интернете объявление о дополнительном заработке за счет вложения средств в торговлю акциями.

"По телефону менеджер предложил заработать на биржевой платформе. Для дальнейшей работы потерпевшему нужно было только установить приложение для удаленного доступа к компьютеру, где потерпевший сможет отслеживать баланс на своем счете. Мужчину убедили, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина взял несколько кредитов и на протяжении двух месяцев переводил деньги мошенникам, которые с помощью программы удаленного доступа создавали видимость роста прибыли. Когда мужчина решил снять накопленные деньги, его счет заблокировали, менеджер перестал выходить на связь. Потерпевший лишился более 2 млн рублей, после чего обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).