Вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" поступили на вооружение армейской авиации ЮВО

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Авиационные части армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае и в Крыму пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ "Терминатор", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух новых винтокрылых машин, после чего они была доставлены на аэродромы постоянного базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие инженерно-авиационной службы теперь должны будут провести комплекс регламентных работ, чтобы проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

"В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о поступлении в апреле текущего года еще двух "Терминаторов" в авиационный полк в Краснодарском крае.