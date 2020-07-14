Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Вертолеты Ми-8 АМТШ "Терминатор" поступили на вооружение армейской авиации ЮВО

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Авиационные части армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае и в Крыму пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ "Терминатор", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух новых винтокрылых машин, после чего они была доставлены на аэродромы постоянного базирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие инженерно-авиационной службы теперь должны будут провести комплекс регламентных работ, чтобы проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

"В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о поступлении в апреле текущего года еще двух "Терминаторов" в авиационный полк в Краснодарском крае.

ЮВО

Новости

Госдума рассмотрит законопроекты о регулировании работы страховых компаний

Рогозин пообещал сделать ракету для "Морского старта"

Рогозин пообещал сделать ракету для "Морского старта"

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Президент подписал закон о предотвращении нефтеразливов

Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса

Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 беспечностью петербуржцев

Turkish Airlines объявили планируемые даты начала полетов в Россию

Дело журналиста Ивана Сафронова

У следствия ФСБ не оказалось вопросов к Сафронову на допросе в понедельник

Внешний долг РФ во II квартале вырос на $19,5 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');