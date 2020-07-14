По факту гибели в Тихвине десятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По факту гибели десятилетнего мальчика в Тихвине возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Северо-Западном управлении на транспорте СКР. Ранее источник сообщил, что ребенок залез на железнодорожный мост, чтобы сделать селфи, и сорвался.

По данным следствия, вечером 13 июля мальчик на мосту над железнодорожными путями, "осознавая опасность, забрался на техническую лестницу теплотрассы, проходящей вдоль и ниже" моста и повис на металлических элементах лестницы. Он не удержался и сорвался с высоты 6,5 метра. Он умер в больнице от полученных травм, отметили в СК.