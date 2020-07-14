В Мурманске прошли обыски по делу о плохой реконструкции сквера за 26 млн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Полиция Мурманска во вторник провела обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий в сфере благоустройства, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Обыски прошли "в помещениях учреждения, занимающегося благоустройством мест массового отдыха жителей города Мурманска, а также ряде подрядных строительных организаций".

Осведомленный источник "Интерфакса" уточнил, что прошедшие обыски связаны с уголовным делом, которое было ранее возбуждено по части 2 статьи 159 и по части 1 статьи 286 УК РФ (мошенничество; превышение должностных полномочий) из-за ненадлежащей реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову в центре города.

1 июня пресс-служба прокуратуры Мурманской области сообщила о возбуждении уголовного дела по итогам проверки благоустройства сквера у памятника Кирову.

В ходе проверки было установлено, что по договору от 17 июня 2019 года подрядчик должен был обустроить сквер в центре города, однако фактически выполненные работы не соответствовали требованиям проектной документации. Тем не менее, эти работы были приняты и оплачены в полном объеме.

Из материалов сайта госзакупок следует, что контракт на благоустройство сквера у памятника С.М.Кирову, представляющего собой объект культурного наследия регионального значения, был заключен между муниципальным автономным учреждением культуры "Мурманские городские парки и скверы" и единственным участником открытого запроса предложений ООО "Мастер Руф" (Санкт-Петербург).

Цена контракта составляла 27 млн 395 тыс. рублей. В рамках программы "Формирование современной городской среды" подрядчик был обязан выполнить работы до 20 сентября 2019 года. Однако фактически реконструкция сквера была завершена только в декабре 2019 года. Дополнительным соглашением сторон от 23 декабря стоимость контракта была снижена на 616 тыс. рублей и составила 26 млн 778 тыс. рублей.

В администрации Мурманска сообщали, что в настоящее время подрядчик проводит гарантийный ремонт сквера, который должен завершиться в июле.

Сквер у памятника Кирову расположен перед зданием Мурманской областной думы. Это одно из излюбленных мест отдыха горожан. После реконструкции местные жители делились в соцсетях фотографиями некачественно уложенной плитки, уничтоженных кустов шиповника, которые обрамляли пешеходные дорожки, торчащими остатками строительной арматуры.