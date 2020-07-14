Авиаклубы и байкеры стали участвовать в мониторинге пожаров в Ростовской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пример привлечения байкеров к мониторингу пожаров в Семикаракорском районе Ростовской области планируется распространить на весь регион, сообщил во вторник замначальника областного ГУ России Владимир Устин.

"Да, мы хотим, чтобы байкеры привлекались по всему региону. Борьба с пожарами - это дело каждого гражданина. У нас также есть договоренность с частными аэроклубами, которые тоже участвуют в мониторинге возгораний на открытых территориях", - сказал Устин в ходе онлайн-пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

По его словам, также к мониторингу пожаров привлекаются различные общественные организации и казачество.

Устин добавил, что МЧС выделило для проведения профилактических рейдов в Ростовской области 14 новых машин, их будут использовать для поездок в труднодоступные места.