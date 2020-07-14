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Спасатели на лодке эвакуировали пассажиров из затопленного дождем трамвая в Краснодаре

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Срочная помощь спасателей потребовалась во вторник пассажирам затопленного ливнем трамвая в Краснодаре. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Спасатели использовали надувную лодку, чтобы на улице Ставропольской эвакуировать из салона затопленного трамвая водителя и 10 пассажиров. Никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Краснодаре только за два часа во вторник выпало свыше 20 мм осадков. В результате оказались подтоплены 25 низменных участка автомобильных дорог, две придворовые территории.

На ликвидации задействованы 72 человека и 28 единиц техники по откачке воды.

Краснодар

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