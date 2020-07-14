В Астрахани ученые создали съедобную пищевую пленку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Биоразлагаемую пищевую пленку из желатина на основе чешуи рыб разработали в Астраханском техническом университете, сообщает пресс-служба вуза.

"Пищевая пленка на основе желатина - альтернатива синтетическим материалам и способ защитить продукт от порчи. Ученые университета разработали несколько типов пленки. Плотную предлагают применить в производстве пакетов. Второй тип может быть использован для упаковки блюд ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в университете была отработана технология получения ихтиожелатина из чешуи рыб, получен патент, и на его основе - технология экологически чистых природных съедобных защитных покрытий продуктов.