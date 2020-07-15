Женщина получила сильные ожоги при пожаре в жилом доме в Петербурге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Женщина пострадала в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Московском районе Петербурга, сообщила в среду пресс-служба городского управления МЧС.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 70% тела в НИИ имени Джанелидзе.

Кроме того, идет эвакуация с верхних этажей этого дома, из зданияуже вывели 20 человек.

Как сообщалось, около 8 утра в среду произошел пожар в жилой пятиэтажке по адресу улица Краснопутиловская, дом 108. По данным МЧС, огонь охватил всю площадь трехкомнатной квартиры на первом этаже - 80 кв.метров.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что перед возгоранием в доме на Краснопутиловской слышали звуки взрыва. Согласно фото очевидцев, черный дым валил из окон пристройки к дому и расположенной по соседству квартиры. В МЧС уточнили, что в пристройке находится школа кулинарии.

Этим утром на Краснопутиловской улице прогремел взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в школе кулинарии. Пострадавших нет. Происходит эвакуация.https://t.co/HdxpTvBasM pic.twitter.com/bKx9PBMxvR — 78 | НОВОСТИ (@good78news) July 15, 2020

Сейчас возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано, сообщили в МЧС. К ликвидации пожара привлечены 52 человека и 14 единиц техники.