При столкновении поездов в Чехии погиб машинист, несколько десятков человек пострадали

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате столкновения в среду утром пассажирского и товарного поездов неподалеку от города Чески Брод в центральной Богемии (Чехия).

Погибший - машинист одного из поездов, еще не менее 35 человек получили травмы.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил, что, вероятнее всего, причиной аварии стал человеческий фактор: машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора.

Движение по этому участку железной дороги приостановлено. Ожидается, что его восстановят к полудню среды.

Чешская пресса отмечает, что речь идет о пятом железнодорожном происшествии в стране за месяц.