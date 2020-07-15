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НЛМК снизила квартальный выпуск стали на 3%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") произвела (с учетом продаж совместного предприятия NBH) 3,855 млн тонн стали, что на 8% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Годовое падение составило 3%.

Без учета NBH производство группы НЛМК составило 3,809 млн тонн (падение на 9% к I кварталу и на 3% - год к году).

Загрузка производства в сортовом сегменте начала восстанавливаться к концу квартала и в июне составила 89%. Загрузка европейских активов и "НЛМК США" остается низкой - 66% и 50% в июне, соответственно.

Консолидированные продажи группы в прошлом квартале сократились на 3% к I кварталу, до 4,352 млн тонн. Годовой прирост продаж составил 2%.

Продажи на экспортных рынках повысились во II квартале на 51% к I кварталу (+71% год к году), до 2 млн тонн за счет перенаправления поставок на рынок Азии в связи со снижением спроса на других рынках сбыта в апреле и мае. Продажи на "домашних" рынках сократились на 24% квартал к кварталу (-23% г/г) - до 2,31 млн тонн.

Производство и реализация основных видов метпродукции группы НЛМК (тыс. тонн):

Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. В.Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК

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