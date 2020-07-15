Три четверти россиян не проверяли свое репродуктивное здоровье

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В России 56% населения репродуктивного возраста (56%) хотели бы иметь детей или завести еще болше детей, однако 75% заявили, что не проверялись у врачей по поводу своего репродуктивного здоровья, показал опрос ВЦИОМа.

Только 16% респондентов сказали, что обращались к гинекологу, 5% — к урологу и 5% — к репродуктологу.

67% опрошенных сказали, что ни им лично, ни их родственникам/знакомым не приходилось обращаться к репродуктологу.

Что такое "репродуктивное здоровье", правильно сформулировали только 52% респондентов. 30% затруднились дать определение этому понятию, 3% предположили, что это восстановление здоровья.

29% опрошенных ничего не знают о существовании центров планирования семьи или клиник по лечению бесплодия в их регионе, 6% сказали, что таких учреждений у них в регионе нет.

Доступным лечение бесплодия считают 19% населения.

Об экстракорпоральном оплодотворении знают 90% опрошенных, 84% одобряют его использование, для 7% ЭКО недопустимо.

Из информированных об ЭКО россиян 64% считают, что родившиеся в результате дети не отличаются по здоровью от остальных, 9% считают, что это не так. 65% сказали, что процедура по деньгам недоступна большинству желающих. Знание о том, можно ли процедуру ЭКО сделать бесплатно в рамках ОМС или только на платной основе, разделились поровну: 33% vs 30% соответственно, еще 37% затруднились дать ответ.

Опрос проводился в июне среди 1600 человек по телефону.