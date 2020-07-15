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В Петербурге суд отправил в колонию избивших до смерти мужчину у могилы Виктора Цоя

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор по делу о смертельном избиении на кладбище поклонника лидера группы "Кино" Виктора Цоя, сообщила в среду пресс-служба городской прокуратуры.

С учетом позиции гособвинителя фигуранты Николай Мясницкий и Павел Порфирьев получили по 4 года 6 месяцев заключения в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Подсудимым инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Как установил суд, Мясницкий и Порфирьев в августе 2019 года на почве личных неприязненных отношений сговорились напасть на мужчину. Они шли за ним по территории кладбища и в 55 метрах от могилы Виктора Цоя напали на мужчину и избили. От полученных травм потерпевший скончался.

Нападение произошло 15 августа на Богословском кладбище во время поминальных мероприятий, посвященных 26-й годовщине гибели артиста.

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