Полиция и Росгвардия разыскивают медведя на улицах Анадыря

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Полиция, Росгвардия и служба охраны животного мира ищет разгуливающего по Анадырю медведя, жителей города призывают к осторожности.

"16 июля в окружной столице обнаружен гуляющий по городу медведь. Хищник был замечен ночью в районе береговой линии. На место выехала оперативная группа, которая обследовала побережье, медведя не обнаружили", - сообщается на сайте мэрии Анадыря.

Второй раз медведя заметили в городе под утро. На место выехал наряд полиции и оперативная группа Росгвардии. Позже к ним присоединились отряды Управления по охране охотничьих животных и Служба охраны животного мира.

30 специалистов ведут поиски хищника: проверяют гаражи, технические строения, теплотрассы.

"Медведь обнаружен не был. Ведется патрулирование. Жителей просят быть предельно внимательными при выходе на улицу", - отмечается в сообщении.