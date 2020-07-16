Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Полиция и Росгвардия разыскивают медведя на улицах Анадыря

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Полиция, Росгвардия и служба охраны животного мира ищет разгуливающего по Анадырю медведя, жителей города призывают к осторожности.

"16 июля в окружной столице обнаружен гуляющий по городу медведь. Хищник был замечен ночью в районе береговой линии. На место выехала оперативная группа, которая обследовала побережье, медведя не обнаружили", - сообщается на сайте мэрии Анадыря.

Второй раз медведя заметили в городе под утро. На место выехал наряд полиции и оперативная группа Росгвардии. Позже к ним присоединились отряды Управления по охране охотничьих животных и Служба охраны животного мира.

30 специалистов ведут поиски хищника: проверяют гаражи, технические строения, теплотрассы.

"Медведь обнаружен не был. Ведется патрулирование. Жителей просят быть предельно внимательными при выходе на улицу", - отмечается в сообщении.

Россия Анадырь

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор готов взыскать через суд штраф с "Норникеля" в $2 млрд

Счетная палата РФ увидела риск увеличения числа обманутых дольщиков

Что произошло за день: среда, 15 июля

Противники поправок в Конституцию выстроились в очередь в центре Петербурга

Хабаровскому экс-губернатору Ишаеву изменили обвинение с мошенничества на растрату

Из-за осадков подтоплены населенные пункты под подмосковными Наро-Фоминском и Можайском

Суд отправил под домашний арест замдиректора "Почты России" Емельченкова

Суд отправил под домашний арест замдиректора "Почты России" Емельченкова

Замдиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий

В Коми спустя год возбудили дело из-за обрушения моста

Чиновники отметили стабильный рост заражаемости коронавирусом только в Хабаровском крае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');