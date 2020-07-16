Приусадебные участки и отрезки дорог подтоплены в Иркутской области из-за ливней

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группы спасателей направлены в Усольский и Нижнеудинский районы Иркутской области для проведения превентивных работ в случае возможного паводка, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По данным синоптиков, на утро четверга на реке Китой вблизи поселка Раздолье Усольского района уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см.

"В поселке Раздолье в зону подтопления попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 приусадебных участков. Силами местной администрации организовано оповещение населения. В случае необходимости будет проведена эвакуация в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

В поселке дежурит группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе четырех человек с плавсредством.

В четверг на реке Уда в Нижнеудинском районе наблюдается повышение уровня воды без достижения критических отметок. На малых реках южного Прибайкалья при выпадении очень сильных дождей ожидается повышение уровней воды на 50-150 см, на остальных левобережных притоках реки Ангара - на 25-100 см.

В Иркутске за прошедшие сутки выпало почти рекордное количество осадков - 91 мм, это всего на 2 мм меньше абсолютного рекорда 2001 года. В городе продолжают устранять последствия сильных ливневых дождей, прошедших в среду, сообщает пресс-служба администрации города.

По ее данным, восемь человек, чьи дома оказались подтоплены, были эвакуированы в пункты временного размещения.

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что уровень воды в реках в черте города находится ниже критических отметок, опасность паводка в настоящее время отсутствует. На утро четверга продолжается устранение повреждений на электрических сетях, большинство участков было восстановлено до восьми утра.

В

среду ливневыми дождями были подтоплены два частных дома на улицах Верхняя Набережная и Мельничная, жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. Также был затоплен многоквартирный дом по улице Игошина, где в рамках капремонта вскрыли крышу. Утром в четверг поврежденные квартиры будут обследовать специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов совместно с сотрудниками администрации города и управляющей компании.

По городу происходили отключения электричества. Частично было приостановлено движение трамваев. Там, где не работали светофоры, движение вечером регулировали сотрудники ГИБДД.

В течение дня специалисты убирали упавшие деревья и откачивали воду с подтопленных улиц города.