В МИД РФ сообщили о возможном визите Макрона в Россию

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре может посетить Россию, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Действительно, есть принципиальная договоренность о визите Макрона в Россию. Сроки еще не определены", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам замминистра, "можно предположить, что из международной проблематики будет обсуждаться весь спектр проблем, связанных со стратегической стабильностью, с ситуацией в сфере контроля над вооружениями в самом широком смысле этого слова, европейская безопасность и, конечно, ситуация во всех "горячих точках" - это и Ливия, и Сирия".

"Актуальность указанных тем только возрастает в связи с последними событиями. Все эти темы прочно вошли в ткань российско-французского диалога на высшем и других уровнях", - сказал Грушко.