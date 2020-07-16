Глава отдела полиции крымского Судака и его зам задержаны по подозрению во взятках

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело на начальника отдела МВД по Судаку (Крым) и его заместителя по подозрению в получении взятки, полицейские задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по республике в четверг.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по городу Судак и и.о. заместителя начальника ОМВД. Они подозреваются в получении должностными лицами взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в производстве судакской полиции находились материалы проверки по факту перевозки 600 литров спиртосодержащей жидкости. Посредник просил правоохранителей содействовать в возврате изъятого груза и прекращении проверки. Полицейские потребовали взятку.

Как отмечается в сообщении, вечером 14 июля и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке Судака лично получил взятку в 75 тысяч рублей. Установлено, что ранее он, находясь в должности начальника отдела участковых уполномоченных, получил за возврат груза от представителя водителя взятку в 50 тысяч рублей.

Следствие готовится предъявить фигурантам дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пересечения.

Со своей стороны пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что руководство республиканской полиции назначило служебную проверку, фигуранты дела отстранены от работы.

Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. "В случае установления вины они будут уволены из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесут наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Судак – курортный город на юго-востоке Крыма, расположенный на берегу Черного моря, его население составляет порядка 16,5 тыс. человек.