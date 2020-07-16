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Два человека погибли в аварии с участием четырех машин в Воронежской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП участием четырех автомобилей, в котором погибли два человека, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в четверг в 15:30 на 427 км автодороги "Курск-Саратов" в Грибановском районе Воронежской области.

По предварительным данным, водитель "КамАЗа" на спуске не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2107. От удара легковой автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом ПАЗ, а "КамАЗ" продолжил движение и столкнулся с еще одним грузовиком.

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ-2107 погибли, водитель ПАЗа доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение.

Воронежская область ДТП

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