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Атомная подлодка "Князь Олег" спущена на воду в Северодвинске

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" прошла на "Севмаше" в четверг, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня, 16 июля, на АО "ПО "Севмаш" (входит в АО "ОСК") состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег".

"После вывода из эллинга АПК "Князь Олег" ждут заводские и государственные испытания", - отмечается в сообщении.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что "Князь Олег" и атомная подлодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М" должны войти в состав ВМФ до конца 2020 года.

Подводный крейсер "Князь Олег" является первой серийной субмариной усовершенствованного проекта 955А "Борей-А". Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Севмаш Северодвинск Князь Олег

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