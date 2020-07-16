В Курске более 130 квартир залило во время дождей из-за некачественного капремонта

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 130 квартир в Курске оказались залитыми во время проливных дождей, обрушившихся на город накануне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

14 и 15 июля на регион обрушились дожди, грозы и сильный порывистый ветер. В результате непогоды в областном центре пострадало много квартир. По итогам проверки, инициированной Фондом капремонта, было установлено, что в этом виноваты подрядные организации, проводившие ремонтные работы.

Отмечается, что составили 131 акт о залитых квартирах. Пострадавшими оказались квартиры, расположенные в 15 домах на девяти улицах Курска.

Сообщается, что подрядчики приняли меры, чтобы не допустить подобного впредь: открытые участки кровли закрыли тентами и гидроизоляционными материалами, прочистили внутренние ливневые трубы. Восстановлена подача электроэнергии в ранее обесточенные квартиры.