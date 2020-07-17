Минфин поддержал маркировку стеклотары и запрет на продажу крепкого алкоголя в пластике

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минфин поддержал инициативу сенаторов о введении в РФ запрета на производство и оборот алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов в любой пластиковой таре, кроме того, он поддержал идею введения обязательной маркировки стеклотары.

"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции", - следует из заключения министерства на законопроект, с которым ознакомился "Интерфакс".

Инициативу на рассмотрение Минфина предложила группа сенаторов во главе с Сергеем Рябухиным. Закон о государственном регулировании алкоголя был предложено дополнить положениями о запрете производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре, либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала. Исключениеv предложили сделать алкоголь, ввозимый в РФ в магазины беспошлинной торговли и алкоголь в таре объемом менее 50 мл.

Закон об основах регулирования торговой деятельности сенаторы предложили дополнить новеллой об обязательном нанесении на стеклотару, которая производится в РФ, специального клейма, которое позволит идентифицировать его изготовителя. При этом информацию о клейме предлагается вносить в специальный федеральный реестр обозначений.

В своем отзыве Минфин обращает внимание на то, что для принятия законопроекта необходимо внести изменения в три действующих регламента и еще один, который вступит в силу в начале 2021 г. "Таким образом, необходимо дополнительно проработать вопрос приведения к единообразию требований к стеклянной потребительской таре, содержащихся в указанных технических регламентах и законопроекте", - считают в Минфине.

Это не первая попытка как сенаторов, так и депутатов запретить продажу крепкого алкоголя в ПЭТ-таре и одновременно ввести маркировку для стеклотары, только ранее речь шла не обо всей стеклотаре, а только о таре для производства и продажи алкоголя.

Ранее Госдума принимала законопроект о запрете на производство (с 1 января 2017 г.) и продажу (с 1 июля 2017 г.) алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 лира. Разрешен только экспорт пива в ПЭТ-таре выше данного ограничения. За нарушение предусмотрены административные штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией.

Затем в Госдуму сенаторами был внесен еще один законопроект (N336427-7), который предполагал введение обязательной маркировки стеклотары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28%, а во избежание перехода нелегальных производителей на розлив крепкого алкоголя в полимерную упаковку предлагалось ввести запрет на производство и оборот данного алкоголя в ПЭТ-таре. Несмотря на то, что документ получил одобрение правительства и был рекомендован к принятию комитетом по экономической политике, с июля 2018 года он лежит в Госдуме без движения.

Параллельно с этой инициативой, в апреле 2018 года депутаты от "Единой России" в соавторстве с сенаторами внесли еще один законопроект (N433434-7), который также продолжал тему переупаковки алкоголя из пластика в стекло. Он предлагал поэтапный запрет на продажу алкоголя в пластике сначала объёмом выше 1 литра, потом 0,5 литра, но отзыв правительства на этот раз был отрицательный.

"Введение нового ограничения также потребует существенных инвестиций в переоборудование и замену линий розлива, что неизбежно повлечет за собой закрытие значительного количества средних и малых производств, существенный спад производства и продаж пивоваренной продукции и, как следствие, снижение поступлений от уплаты акцизов", - говорилось в документе.

Правительство также просило учитывать, что порядка 80% ПЭТ-тары изготавливается на российских предприятиях и принятие законопроекта приведет также к снижению объемов производства этих предприятий, сокращению численности работников и налоговых доходов. "Кроме того, реализация предлагаемой меры приведет к росту цен на пивоваренную продукцию и, соответственно, смещению потребления в сторону более крепких алкогольных напитков, а также замещению легальной алкогольной продукции более дешевым контрафактным и нелегальным алкоголем", - заявляли ранее в правительстве.