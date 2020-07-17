Аннулированы лицензии у банков "Кузнецкий мост" и Проминвестбанк

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 17 июля аннулировал лицензии у московсих банков "Кузнецкий мост" и "Промышленно-инвестиционный банк" (АКБ Проминвестбанк).

Основанием для этих решений стали ходатайства кредитных организации, акционеры которых приняли решения об их добровольной ликвидации. В оба банка будут назначены ликвидационные комиссии.

Из представленных регулятору отчетов следует, что у обоих банков достаточно средств для удовлетворения требований кредиторов.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

АО Банк "Кузнецкий мост" по итогам 2020 года занял 358-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, владельцами банка являются Николай Бородин (20%), Валерий Евстигнеев (20%), Леонид Селезнев (20%), Валерий Пирогов (15%), Сергей Лисовик (10%), Евгений Расходчиков (10%) и Леонид Пирогов (5%).

Проминвестбанк по итогам первого квартала 2020 года с активами в 1,65 млрд рублей занимал 318-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Согласно рэнкингу, на 30 марта текущего года у банка было 5 млн рублей средств физлиц. Акционерами банка являются компании "Автомобильный и промышленный лизинг", "Миттэк", "Юккос траст", а также ряд физлиц и топ-менеджеров кредитной организации, следует из информации на сайте банка.