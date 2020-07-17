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Заместитель Силуанова стал первым замглавы Минэкономразвития

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении первым заместителем министра экономического развития Андрея Иванова, который с 2012 года был заместителем министра финансов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Минэкономразвития под Иванова была специально создана должность, рассказывал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства. Ссылаясь на проект постановления об изменении структуры министерства, он говорил, что число первых заместителей министра экономического развития увеличится до двух.

До назначения Иванова у главы Минэкономразвития Максима Решетникова был только один первый заместитель - Михаил Бабич.

Иванов в Минфине, в частности, курировал тему инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, был одним из основных разработчиков закона о соглашении о защите и поощрении капитальных вложений.

В Минэкономразвития Иванов "будет курировать крупные инвестиционные проекты и реализацию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений", сообщила пресс-служба ведомства.

Иванов родился в 1975 году в Дудинке. Он окончил Красноярский государственный университет по специальности "юриспруденция" и в 1998-2004 годах работал в администрации Красноярского края, был советником губернатора края по правовым вопросам и местному самоуправлению.

В 2008-2012 годах он былзаместителем директора департамента, директором департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства федерального Минфина, а в июне 2012 года стал заместителем главы ведомства.

Андрей Иванов Минфин Минэкономразвития Максим Решетников Михаил Мишустин Красноярский край

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