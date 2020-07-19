Проверка боеготовности 6 тысяч военнослужащих началась в Ленобласти

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 6 тысяч военнослужащих приступили к проведению теоретических и практических занятий по боевой готовности, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В пунктах постоянной дислокации личным составом будут практически отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша в районы сосредоточения и их боевому применению, загрузке боекомплекта и запасов материального имущества, построению техники в линию колонн, организации управления и связи при перемещении", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, проверка боеготовности воинских частей продлится до конца недели. В течение этого времени военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в составе экипажей, взводов и завершат тренировки подъемом по тревоге в составе части и соединения.

"Проведение тренировок боевой готовности является наиболее эффективным методом обучения личного состава объединения и проводится в соответствии с планом боевой подготовки объединения", - отмечается в сообщении.