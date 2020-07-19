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Премьер РФ утвердил программу развития индустрии детских товаров

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" развития индустрии детских товаров, сообщает в воскресенье пресс-служба российского правительства.

"Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020-2024 годы. Ее утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

"В плане "дорожной карты" - разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности и доступности таких товаров", - отмечается в сообщении.

"Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в правительство", - говорится в документе.

Михаил Мишустин

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