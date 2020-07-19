В Петербурге задержали трех женщин за незаконную банковскую деятельность

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Три женщины задержаны в Петербурге за незаконную банковскую деятельность, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии оперативников, женщины помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичить и скрыть деньги от финансового контроля.

Предполагаемым организатором схемы являлась предпринимательница. Роль бухгалтера выполняла ее знакомая, также она изготавливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. В обязанности третьей сообщницы входило юридическое сопровождение противоправной деятельности, сообщила Волк.

Офис "теневых" банкиров располагался в одном из домов на Кирочной улице.

"Предварительно установлено, что подозреваемые обналичили порядка 102,2 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 13% от общей суммы. Денежные средства переводились на расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок якобы в качестве оплаты за поставку товаров либо предоставленные услуги. Таким образом фигуранты извлекли доход в размере около 13,2 млн рублей", - рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ).

Как добавила Волк, в настоящее время двум участницам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одна находится под подпиской о невыезде.