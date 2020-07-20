Зарплаты в РФ в реальном выражении в мае вернулись к росту на 1% после снижения в апреле

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Как сообщалось, в апреле годовое снижение реальных зарплат было зафиксировано впервые с августа 2016 года, в феврале 2019 года была зафиксирована нулевая динамика.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2020 года составила 50 тыс. 747 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 4% по сравнению с маем 2019 года и на 2,7% по сравнению с апрелем 2020 года.

Как сообщалось, Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам будет публиковаться на месяц позже, чем было.

Поэтому данные по заработным платам за май были опубликованы только в июле в оперативном докладе за июнь.

Минэкономразвития в июньском варианте макропрогноза ожидало падение реальной зарплаты в РФ в 2020 году на 3,6% с ростом также на 3,6% в 2021 году.