Жителя Томска приговорили к 22 годам колонии за убийство двоих в пьяной ссоре

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Томский областной суд приговорил 47-летнего мужчину к 22 годам колонии строгого режима за убийства двух человек и покушения на убийство четверых, сообщили в пресс-службе суда и региональной прокуратуры.

Суд и следствие установили, что в августе 2018 года осужденный ночью был пьян и поругался с компанией, выпивавшей у круглосуточного магазина в микрорайоне "Каштак". Он получил несколько ударов по лицу, вернулся домой, взял нож и пошел обратно.

По версии следствия, на обратном пути он сначала порезал колеса автомобиля, припаркованного неподалеку от разозлившей его компании. Хозяин машины и очевидцы конфликта у магазина к нему подошли, и он ударил ножом трех человек. На месте погибли двое, в том числе женщина, случайно оказавшаяся на месте происшествия. Еще один потерпевший с тяжелым ранением живота сумел добежать до своего дома и вызвать "скорую помощь".

Затем подсудимый зашел в магазин, где два раза ударил ножом мужчину, который пытался его остановить. Травмы потерпевшего квалифицировли как тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина говорил, что защищался и был вынужден применить нож. Прокурор доказывал, что подсудимый действовал умышленно: он специально сходил за ножом и вернулся на место ссоры, преследовал потерпевших и специально наносил удары в жизненно-важные органы.