Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 507 491+218 802

Жителя Томска приговорили к 22 годам колонии за убийство двоих в пьяной ссоре

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Томский областной суд приговорил 47-летнего мужчину к 22 годам колонии строгого режима за убийства двух человек и покушения на убийство четверых, сообщили в пресс-службе суда и региональной прокуратуры.

Суд и следствие установили, что в августе 2018 года осужденный ночью был пьян и поругался с компанией, выпивавшей у круглосуточного магазина в микрорайоне "Каштак". Он получил несколько ударов по лицу, вернулся домой, взял нож и пошел обратно.

По версии следствия, на обратном пути он сначала порезал колеса автомобиля, припаркованного неподалеку от разозлившей его компании. Хозяин машины и очевидцы конфликта у магазина к нему подошли, и он ударил ножом трех человек. На месте погибли двое, в том числе женщина, случайно оказавшаяся на месте происшествия. Еще один потерпевший с тяжелым ранением живота сумел добежать до своего дома и вызвать "скорую помощь".

Затем подсудимый зашел в магазин, где два раза ударил ножом мужчину, который пытался его остановить. Травмы потерпевшего квалифицировли как тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина говорил, что защищался и был вынужден применить нож. Прокурор доказывал, что подсудимый действовал умышленно: он специально сходил за ножом и вернулся на место ссоры, преследовал потерпевших и специально наносил удары в жизненно-важные органы.

Томск Томская областная прокуратура Томский областной суд

Новости

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

"Ъ" рассказал о "подпольных" поездках россиян в Турцию через Белоруссию

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор изучит ситуацию с COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Пропавшего туриста ищут на Вилючинском вулкане на Камчатке

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Три борта задействуют в поисках пропавшего в Бурятии самолета

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

В МЧС подтвердили потерю связи с Ан-2 с шестью людьми на борту в Бурятии

Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');