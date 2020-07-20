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Госдуме предложили смягчить правила расчета налога на прибыль для СМИ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Средствам массовой информации и издательствам могут разрешить записывать в потери нереализованную продукцию в пределах не более 30% от стоимости тиража. Об этом говорится в законопроекте № 991161-7, который в Госдуму внесло правительство.

Действующее законодательство при расчете налога на прибыль разрешает учитывать потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной продукции СМИ и книжной продукции, списываемой налогоплательщиками, в пределах не более от 10% стоимости тиража.

В Минфине обратили внимание, что процент ткаих потерь в большинстве издательских домов существенно выше, и предложили увеличить долю списаний до 30%.

Расходом признается стоимость продукции, не реализованной в течение следующих сроков: для периодических печатных изданий - в пределах срока до выхода следующего номера соответствующего периодического печатного издания; для книг и иных непериодических печатных изданий - в пределах 24 месяцев после выхода их в свет; для календарей (независимо от их вида) - до 1 апреля года, к которому они относятся.

В случае принятия закон вступит в силу через один месяц со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Госдума Минфин правительство

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