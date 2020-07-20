Яркий метеор заметили в небе жители трех городов Иркутской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Астрономы ищут очевидцев яркого метеора, который вечером 19 июля был замечен жителями нескольких населенных пунктов Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, по предварительным данным, метеор пролетел около 22:40 по местному времени (17:40 мск).

"Пролет наблюдали в направлении на закат, на юго-запад. След долгий, длинный, ярко-зеленый. Само тело метеора ярко-светлое с красно-оранжевым окончанием (как горизонтальный полет зеленой сигнальной ракеты). Наблюдали секунд 5-7", - приводятся в сообщении слова иркутянина Владимира Спорышева, который наблюдал метеор на Байкальском тракте.

Всего к настоящему времени у планетария имеется 11 свидетельств явления из Иркутска, Ангарска, Свирска и деревни Старая Ясачкая Усольского района, которые были записаны на сайте Международной метеорной организации (IMO).

Планетарий призвал очевидцев делиться наблюдениями на сайте imo.net. В сообщении отмечается, что от количества и широты географии свидетельств будет зависеть точность расчетов.

"Правильная и корректная запись наблюдений позволяет ученым собирать данные и, анализируя статистику, изучать распределение метеороидов в околоземном пространстве, ведь астероидная опасность - это реальная угроза, о которой напоминают такие события. Мы будем следить за расчётом параметров этого метеорного тела и сообщим все полученные результаты, как только ММО сможет их посчитать. Очень важны видео и фотоматериалы", - считает Никифоров.

Если очевидцы сами не могут ввести данные наблюдения на сайте imo.net, они имеют возможность обратиться в Иркутский планетарий - по телефону или через социальные сети, и специалисты сделают это вместо них.