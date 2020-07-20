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Умер режиссер Александр Боголюбов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Режиссер анимационных фильмов "Волшебник Изумрудного города" и "Приключения Незнайки и его друзей" Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Ему было 86 лет.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года. В 1962 году окончил режиссерский факультет Киевского Государственного института театральных искусств. С 1970 года работал режиссером анимационных фильмов студии мульттелефильмов творческого объединения "Экран". С 1978 года - режиссер-постановщик студии художественных фильмов творческого объединения "Экран".

Среди его работ "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня" (совместно с В.Чеботаревым); анимационных фильмов "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города" (фильмы 4 и 5), "Приключения Незнайки и его друзей" (серии "Воздушное путешествие" и " Возвращение").

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