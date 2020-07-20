Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Исполняющим обязанности главреда RNS стал Кирилл Соколов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главного редактора Rambler News Service (RNS) назначен Кирилл Соколов, сообщили в пресс-службе Rambler Group. До сих пор с апреля 2020 года он был заместителем главреда.

В новой должности он займется улучшением контента службы, управлением редакции, стратегическим развитием RNS. Он будет напрямую подчиняться Андрею Цыперу, исполнительному директору по медиа Rambler Group.

С 2012 по 2016 год Соколов был редактором в ИД "Собеседник". Затем он стал выпускающим редактором RNS.

Главный редактор RNS Александр Малахов покинул свой пост с 7 июля.

Rambler Group RNS Александр Малахов Кирилл Соколов

Новости

Голикова поручила подготовиться к допуску волонтеров к COVID-больным с ментальными нарушениями

Авария на ТЭЦ в Норильске

Ученые предупредили о риске повторения экологического ЧП на ТЭЦ под Норильском

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности

Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку Фургала, несмотря на дождь

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Песков сказал, что Путин пока не собирается в Хабаровск

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Немецкие СМИ допустили, что скрывающийся топ-менеджер Wirecard находится в России

Пандемия коронавируса

Песков счел преждевременными разговоры о массовой вакцинации от COVID-19

В Минприроды заявили о сгоревших с начала года 1,2 млн га лесов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');