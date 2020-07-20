Исполняющим обязанности главреда RNS стал Кирилл Соколов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности главного редактора Rambler News Service (RNS) назначен Кирилл Соколов, сообщили в пресс-службе Rambler Group. До сих пор с апреля 2020 года он был заместителем главреда.

В новой должности он займется улучшением контента службы, управлением редакции, стратегическим развитием RNS. Он будет напрямую подчиняться Андрею Цыперу, исполнительному директору по медиа Rambler Group.

С 2012 по 2016 год Соколов был редактором в ИД "Собеседник". Затем он стал выпускающим редактором RNS.

Главный редактор RNS Александр Малахов покинул свой пост с 7 июля.