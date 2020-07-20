В Думу внесут законопроект о запрете изымать домашних животных за долги

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила законопроект, запрещающий изъятие домашних животных за долги.

Законопроектом предлагается запретить изъятие домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам, следует из отзыва правительства, с которым ознакомился "Интерфакс".

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ ко внесению в Госдуму, отметив необходимость дополнить его определением понятия "домашних животных".

Поправки предлагается внести в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ. Автор законопроекта - глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.