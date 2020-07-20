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Руководство МГСУ решило озеленить крышу библиотеки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время прорабатывается возможность обустройства "зеленой" крыши на здании библиотеки Московского государственного строительного университета, сообщил журналистам президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко.

"Недавно вступил в силу новый стандарт о зеленых крышах. Мы предлагаем создать такую площадку на крыше одного из зданий университета, например, на библиотеке. Сейчас это предложение на согласовании в департаменте природопользования", - заявил Теличенко.

По его словам, библиотека может стать опытной площадкой, демонстрирующей особенности эксплуатации и "плюсы" таких элементов благоустройства. Сами работы по обустройству зеленой крыши займут немного времени. "К этому проекту планируется привлекать студентов, так что он будет иметь еще и образовательную функцию", - добавил президент университета.

С 1 июня вступил в силу национальный стандарт технических и экологических требований к озеленяемым и эксплуатируемым крышам зданий. "Разработанный научно-образовательным центром МГСУ на базе Технического комитета 366 стандарт вступает в силу 1 июня. В документе впервые изложены требования к обустройству и эксплуатации зеленой кровли, которые должны учитываться проектировщиками и строителями", - рассказывал Теличенко.

МГСУ

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