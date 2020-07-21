Разногласия по либерализации доступа к шельфу Арктики остались только с Минэнерго и ФАС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ведомства почти урегулировали разногласия по законопроекту о либерализации доступа к шельфу Арктики, остались разногласия с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Шельф – это очень насыщенная полезными ископаемыми часть РФ. Интересы там большие. В этой связи любые изменения правил игры на шельфе обсуждаются активно с большим количеством участников", - отметил он.

"Разногласия по законопроекту о либерализации шельфа фактически урегулированы, остались два разногласия – это Минэнерго и ФАС. С Минэнерго разногласия касаются доли России в консорциумах: Минэнерго предлагает 50%, мы – 25% +1", - сказал Трутнев.

"Мы основывались на мировой практике. Например, на Норвегии, которая нас в разы опережает по освоению шельфа и технологий в этой сфере", - сказал вице-премьер.

Трутнев подчеркнул, что, текущая макроэкономическая ситуация "не является хорошей" для освоения шельфа, но нужно создавать условия для работы: "Это работа на будущее. Если мы сегодня примем изменения в законодательстве, и хотя бы приоткроем дверь для инвестиций в разработку шельфовых проектов, то мы можем надеяться, что возникнет интерес к шельфу РФ. Если мы оставим дверь закрытой, значит, останется все как есть. А как есть – это то, что в течение последних 15 лет нарушаются лицензионные соглашения, не бурятся скважины. И шельф РФ кроме проектов, начатых ранее, большой пользы России не приносит", - подчеркнул Трутнев.

Ранее Минвостокразвития подготовило законопроект о либерализации шельфа, который предусматривает право частных инвесторов на получение неограниченного числа участков недр на шельфе при условии предоставления финансовой гарантии.

При этом Фонд развития Дальнего Востока и Арктики наделяется полномочиями по привлечению частных инвесторов на шельф (организация переговоров по формированию консорциума инвесторов или проведение аукционов в случае недостижения договоренности о формировании такого консорциума).

Предполагается закрепление за представителем РФ не менее 25,1% в консорциуме, увеличение данной доли до 35,1% в случае открытия месторождения с запасами более 1,4 млрд тонн нефти. Также будет создана правительственная комиссия по развитию шельфа, она будет согласовывать ключевые этапы реализации шельфовых проектов.