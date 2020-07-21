"Глобальная энергия" сформировала шорт-лист кандидатов на премию-2020

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ассоциация "Глобальная энергия" сформировала шорт-лист претендентов на получение международной энергетической премии за 2020 год.

В шорт-лист премии "Глобальная энергия -2020" вошли ученые из США, Китая, Германии, Италии, Австралии, Японии, Греции и Дании, говорится в сообщении ассоциации. Победители будут объявлены 8 сентября по итогам закрытого заседания международного комитета ассоциации "Глобальная энергия".

Всего было подано 233 представления из 20 стран мира.

С 2019 года премия вручается по трем номинациям: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии". По первой номинации в шорт-лист попали Ричард Джей Голдштейн (США), Демин Ван (Китай), Карло Руббиа (Италия), Чжао Ян Дун (Австралия) и Цзинь Лян Хэ (Китай), по второй - Пэйдун Ян (США), Адольф Гётцбергер (Германия), Джей Кислинг (США), Пётр Зеленай (США) и Масахиро Ватанабе (Япония), по третьей - Эли Яблонович (США), Николаос Хатциаргириу (Греция), Синьгуо Юй (Австралия), Эндрю Брюс Холмс (Австралия) и Хенрик Лунд (Дания).

С 2003 года лауреатами премии стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.

В прошлом году церемония вручения премии состоялась в октябре в рамках Российской энергетической недели в Москве, участие в ней принял глава Минэнерго Александр Новак. Дата и место вручения премии-2020 пока окончательно не определены, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации.