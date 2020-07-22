ВТБ получил в залог по кредиту 100% "Русских башен"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ стал залогодержателем 100% ООО "Русские башни", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Русские башни" является частью группы "Русские башни", оператора инфраструктуры для размещения оборудования операторов связи. В марте компания подписала соглашение с ВТБ об открытии кредитной линии на 10 млрд рублей сроком на 10 лет. Привлеченные средства будут направлены на строительство и приобретение новых объектов инфраструктуры.

В группу "Русские башни" входит также ЗАО "Русские башни", которое владеет ООО "Русские башни транспорт", ООО "Опоры столицы". Совокупная выручка всех структур оператора составила за 2019 год 3,65 млрд рублей, что на 22% выше показателя за 2018 год. ООО "Русские башни" получило по итогам прошлого года 1,42 млрд рублей выручки против 1,19 млрд за 2018 год.

"Русские башни" созданы в 2009 году, инвесторами проекта выступили UFG Private Equity, ЕБРР, Sumitomo Corporation, IFC, CEECAT Capital и Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund. Последний вышел из капитала оператора в конце 2018 года, его долю приобрел UFG.

По данным исследования AC&M Consulting за 2019 год, "Русские башни" являются крупнейшим по количеству собственных объектов независимым оператором (5,1 тыс.) после "большой четверки" и "Ростелекома". За ними следуют "Вертикаль" и "Сервис-телеком".