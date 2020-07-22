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Трактор с водителем упал в реку во время дорожных работ в Дагестане

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС совместно с добровольцами из числа местных жителей ищут тракториста, который упал в реку вместе с трактором во время расчистки автодороги в Шамильском районе Дагестана.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на 73-м километре автодороги Шамильский район - Тлярата проводились плановые взрывно-ремонтные работы. При расчистке дорожного полотна в реку Аварское Койсу упал трактор вместе с трактористом. Поиски ведутся в русле реки.

На место происшествия направлены сотрудники Шамильской пожарно-спасительной службы. Личность тракториста уточняется.

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