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Прокуроры проверят организаторов квеста, на котором ребенок сломал позвоночник

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге прокуратура Центрального район начала проверку после несчастного случая с ребенком в квест-комнате в Соляном переулке. Об этом сообщило городское надзорное ведомство.

Прокуроры проверят как соблюдались законы при организации и проведении игр.

В ходе квеста травму получил десятилетний мальчик, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры.

21 июля отец ребенка рассказал журналистам, что его сын в квест-комнате упал в трубу, пролетел около трех метров и получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Ребенка из трубы извлекали спасатели.

Петербург прокуратура

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